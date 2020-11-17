Азербайджан потребует от Армении возмещения за разрушения в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана потребует от Армении возмещения убытков, причиненных армянской стороной в районах Нагорного Карабаха.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

— Это центр города Джебраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Другую инфраструктуру, вместе с жилыми домами, школами, общественными зданиями, все буквально разрушили. Они за все будут отвечать в международных судах, — подчеркнул президент Азербайджана.

Кроме того, он сообщил, что в страну прибудут международные организации и эксперты, которые будут просчитывать причиненный ущерб Арменией за последние 30 лет.

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Также Алиев отметил, что Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения за разрушение, устроены армянским населением, который ухдит из Кельбаджарского района.

По его словам, там армянские войска истребили школы, здания и даже деревья.

Согласно трехстороннего заявления РФ, Азербайджана и Армении 9 ноября, Кельбаджарский район должен быть передан под контроль азербайджанской стороне до 15 ноября, затем срок передачи района был продлен до 25 ноября.

После принятия такого решения в соцсетях появились сообщения о том, что местные жители, которые решили покинуть район, который переходит под контроль Азербайджана, сжигают свои дома.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе

12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано из-за того, что в случае отказа его двадцатитысячном армия оказалась бы в окружении.

Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а в Карабахе — об угрозе потери Степанакерта.