Санкции против России: Конгресс США принял “резолюцию Навального”

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об осуждении отравления врага Кремля Алексея Навального в России Новичком.

В связи с нападением на Навального 371 конгрессмен высказался за необходимость введения новых санкций против России, если расследование докажет причастность российских чиновников к преступлению.

В частности, ограничительные меры должны быть введены против заказчиков и организаторов преступления, говорится в резолюции.

Отметим, что резолюции Палаты представителей не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер.

Читайте: Навальный подал жалобу в ЕСПЧ на отказ РФ открыть дело об отравлении

Санкции ЕС и Великобритании

15 октября ЕС, а вскоре и Великобритания, объявили о персональных санкциях против шести высокопоставленных чиновников России, а также Российского государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий, где, как считается, в советский период было разработано боевое химическое вещество Новичок.

Страны ЕС требуют от России провести расследование отравления Навального, однако Следственный комитет страны, Генеральная прокуратура и представители полиции отказались это делать.