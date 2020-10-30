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Факты / Мир / Росія

Навальный подал жалобу в ЕСПЧ на отказ РФ открыть дело об отравлении

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу российского политика Алексея Навального на отказ полиции Томска в возбуждении уголовного дела о его отравлении.

Об этом сообщила адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Она отметила, что в данном случае Навальный требует признать нарушение статьи 2 Европейской конвенции (право на жизнь).

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– До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются, – добавила она.

Отравление Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, когда он возвращался из Томска в Москву. Борт вынужденно посадили в Омске, где политика срочного госпитализировали.

Через несколько дней оппозиционера перевезли в немецкую клинику Шарите. В Германии специалисты сделали экспертизу, результаты которой показали, что Навального отравили Новичком— запрещенным нервно-паралитическим веществом.

По мнению политика, это сделали по приказу Владимира Путина.

Навальный заявил, что готовится вернуться в Россию, однако боится повторного отравления.

Источник: МБХ медиа

Фото: Dreamstime

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