Джо Байден, который по предварительным результатам побеждает на президентских выборах в США, намерен объявить ключевых министров в новой администрации на следующей неделе.

— Джо Байден ускорил процесс отбора в свой кабинет и планирует объявить о первых несколько ключевых назначениях на следующей неделе, — сообщают источники в штабе Байдена-Харрис.

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В частности, уже есть готовый кандидат на должность министра финансов — Лейл Брейнард, которая сейчас является одним из членов Совета управляющих Федерального резерва.

— Есть желание показать, что мы управляем, работаем и работаем, — сказал чиновник, объясняя срочность, с которой столкнулась команда Байдена после выходок Трампа.

Он добавил, что понедельник и вторник считаются предыдущими днями для первых представлений членов кабинета Байдена, а другие будут позже.

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.