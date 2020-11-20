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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Байден визначився з новими міністрами – CNN

Джо Байден, який за попередніми результатами перемагає на президентських виборах у США, має намір оголосити ключових міністрів у новій адміністрації протягом наступного тижня.

– Джо Байден прискорив процес відбору свого кабінету й планує оголосити про перші кілька ключових призначень наступного тижня, – повідомляють джерела у штабі Байдена-Гарріс.

Читайте: Байден призначив ключових посадовців перехідної адміністрації

Зокрема, уже є готовий кандидат на посаду міністра фінансів – Лейл Брейнард, яка нині є одним із членів Ради керуючих Федерального резерву.

– Є бажання показати, що ми управляємо, працюємо і працюємо, – сказав чиновник, пояснюючи терміновість, з якою зіткнулася команда Байдена після витівок Трампа.

Він додав, що понеділок і вівторок вважаються попередніми днями для перших представлень членів кабінету Байдена, а інші будуть пізніше.

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден.

Дональд Трамп знову заявив про фальсифікації на виборах у США і анонсував великі позови про їхню неконституційність.

Джерело: CNN

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