Джо Байден объявил о назначении ключевых должностных лиц переходной администрации.

Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена — Харрис.

— Избранный президент Байден и избранная вице-президент Харрис имеют амбициозную и неотложную повестку дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации, — Ред.).

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Всего объявили девять назначений в новой администрации Белого дома:

старший советник президента — Майк Донилон;

заместитель главы администрации — Джен Диллон;

юрисконсультант Белого дома — Данная Ремус;

глава администрации первой леди — Джулисса Панталеон;

главный советник первой леди — Энтони Бернал;

советник президента — Стив Ричетти;

директор канцелярии Белого дома по публичным вопросам — Седрик Ричмонд;

директор канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений — Джулия Родригес;

директор по вопросам деятельности Овального кабинета — Энни Томасина.

Повышение зарплаты в США

На посту президента Джо Байден планирует вдвое повысить минимальную зарплату в США — до $15 в час.

По словам демократа, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет повышена почасовая зарплата.