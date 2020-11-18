Джо Байден объявил о назначении ключевых должностных лиц переходной администрации.
Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте штаба Байдена — Харрис.
— Избранный президент Байден и избранная вице-президент Харрис имеют амбициозную и неотложную повестку дня для дальнейших действий.
Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации, — Ред.).
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Всего объявили девять назначений в новой администрации Белого дома:
- старший советник президента — Майк Донилон;
- заместитель главы администрации — Джен Диллон;
- юрисконсультант Белого дома — Данная Ремус;
- глава администрации первой леди — Джулисса Панталеон;
- главный советник первой леди — Энтони Бернал;
- советник президента — Стив Ричетти;
- директор канцелярии Белого дома по публичным вопросам — Седрик Ричмонд;
- директор канцелярии Белого дома по вопросам межправительственных отношений — Джулия Родригес;
- директор по вопросам деятельности Овального кабинета — Энни Томасина.
Повышение зарплаты в США
На посту президента Джо Байден планирует вдвое повысить минимальную зарплату в США — до $15 в час.
По словам демократа, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будет повышена почасовая зарплата.