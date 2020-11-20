На западе Сенегала более 100 рыбаков заболели неизвестной болезнью. В них обнаружили кожные высыпания в виде струпов.
Очаг болезни находится между портовыми городами Рюфиск и Мбур, которые расположены рядом с Дакаром.
Специалисты считают, что источник неизвестной болезни может находиться в открытом море, поскольку среди зараженных только рыбаки, выходившие на промысел.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
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Рыбак рассказал, что жители сообщали о вспышке болезни местной власти, но прошло больше недели, а реакции так и нет.
— Ситуация очень серьезная. По нашим данным, именно вода в открытом море является источником этой загадочной болезни. Оно находится между Мбур и Руфиксом, поскольку здесь, в Руфиску, зараженные только те рыбаки, которым чаще приходилось посещать этот сектор, — отметил мужчина.
Риски заражения коронавирусом
В Дании и Канаде провели исследование и определили, какая группа крови имеет меньший риск заразиться коронавирусом.
Исследования показали, что люди с группой крови O (I) имеют меньший риск заражения Covid-19.
А люди с II, III и IV группами крови имеют более высокий риск тромбоза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Источник: Dacar Actu