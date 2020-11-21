Джо Байден, который по предварительным результатам побеждает на президентских выборах в США, намерен объявить ключевых министров в новой администрации на следующей неделе.

Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.

Источник: CNN