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Юлія Захарченко |

Twitter предоставит Байдену официальный аккаунт президента США

Twitter передаст контроль над учетной записью официального аккаунта президента США новой администрации Байдена в день инаугурации.

Речь идет про учетную запись @POTUS (Президент Соединенных Штатов), которая является официальной учетной записью президента США.

Он отделен от учетной записи @realDonaldTrump (настоящий Дональд Трамп), которую Трамп использует для твитов.

Об этом сообщил представитель Twitter Ник Пачилио.

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Это также относится к десятку учетных аккаунтов Белого дома, в том числе учетным записям @FLOTUS (Первая леди Соединенных Штатов) и @PressSec (аккаунт пресс-секретаря президента США).

— Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома.

Как и в случае смены президента в 2017 году, этот процесс осуществляется в тесной консультации с Национальным управлением архивов и документации, — сказал Пачилио в заявлении.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН) Папа Римский благословил Байдена Не видел нарушений на выборах: Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности

Байден определился с новыми министрами

Джо Байден, который по предварительным результатам побеждает на президентских выборах в США, намерен объявить ключевых министров в новой администрации на следующей неделе.

Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.

Источник: CNN

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