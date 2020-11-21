Twitter передаст контроль над учетной записью официального аккаунта президента США новой администрации Байдена в день инаугурации.
Речь идет про учетную запись @POTUS (Президент Соединенных Штатов), которая является официальной учетной записью президента США.
Он отделен от учетной записи @realDonaldTrump (настоящий Дональд Трамп), которую Трамп использует для твитов.
Об этом сообщил представитель Twitter Ник Пачилио.
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Это также относится к десятку учетных аккаунтов Белого дома, в том числе учетным записям @FLOTUS (Первая леди Соединенных Штатов) и @PressSec (аккаунт пресс-секретаря президента США).
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— Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома.
Как и в случае смены президента в 2017 году, этот процесс осуществляется в тесной консультации с Национальным управлением архивов и документации, — сказал Пачилио в заявлении.
Байден определился с новыми министрами
Джо Байден, который по предварительным результатам побеждает на президентских выборах в США, намерен объявить ключевых министров в новой администрации на следующей неделе.
Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.
Источник: CNN