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Факты / Мир
Віталій Плахта |

Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов

В Беларуси в воскресенье, 22 ноября, начались акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Организаторы попросили людей собраться в разных местах столицы, прежде чем объединяться в единую колонну, чтобы сорвать усилия милиции по контролю толпы.

  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов / 5 фотографий

В Минске уже произошли столкновения между протестующими и силовиками, которые задерживают людей.

По состоянию на 16.00 правозащитники сообщали о более 140 задержанных.

  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
  • Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов
Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов / 4 фотографии

Колонны военной техники также были замечены в нескольких частях города.

В белорусской столице уже традиционно на время демонстраций закрыли метро.

Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов

Сегодня наземный общественный транспорт пропускает некоторые остановки.

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Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев после того, как Лукашенко заявил о переизбрании на шестой срок.

Оппозиционеры, которые заявляют, что выборы были сфальсифицированы, устраивали регулярные демонстрации, которые заканчиваются жесткими задержаниями протестующих.

Ранее в этом месяце интенсивность протестов, казалось, уменьшалась. Но после смерти 31-летнего протестующего Рамана Бандеренко, которого жестоко избили полицейские, демонстрации получили новую поддержку.

Источник: TUT.by

Фото: TUT.by

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