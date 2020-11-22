Протесты в Беларуси: столкновения, задержания и новая тактика демонстрантов

В Беларуси в воскресенье, 22 ноября, начались акции протеста против правления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Организаторы попросили людей собраться в разных местах столицы, прежде чем объединяться в единую колонну, чтобы сорвать усилия милиции по контролю толпы.
В Минске уже произошли столкновения между протестующими и силовиками, которые задерживают людей.
По состоянию на 16.00 правозащитники сообщали о более 140 задержанных.
Колонны военной техники также были замечены в нескольких частях города.
В белорусской столице уже традиционно на время демонстраций закрыли метро.
Сегодня наземный общественный транспорт пропускает некоторые остановки.
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Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси продолжаются уже более трех месяцев после того, как Лукашенко заявил о переизбрании на шестой срок.
Оппозиционеры, которые заявляют, что выборы были сфальсифицированы, устраивали регулярные демонстрации, которые заканчиваются жесткими задержаниями протестующих.
Ранее в этом месяце интенсивность протестов, казалось, уменьшалась. Но после смерти 31-летнего протестующего Рамана Бандеренко, которого жестоко избили полицейские, демонстрации получили новую поддержку.
Источник: TUT.by
Фото: TUT.by