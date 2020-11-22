У Білорусі у неділю, 22 листопада, розпочалися акції протесту проти правління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Організатори попросили людей зібратися в різних місцях столиці, перш ніж об’єднуватися в єдину колону, щоб зірвати зусилля міліції щодо контролю натовпу.



















Протести у Білорусі: сутички, затримання і нова тактика демонстрантів / 5 фотографий

У Мінську вже відбулися сутички між протестувальниками і силовиками, які затримують людей.

Станом на 16.00 правозахисники повідомляли про понад 140 затриманих.















Протести у Білорусі: сутички, затримання і нова тактика демонстрантів / 4 фотографии

Колони військової техніки також були помічені в кількох частинах міста.

У білоруській столиці вже традиційно на час демонстрацій закрили метро.

Сьогодні наземний громадський транспорт пропускає деякі зупинки.

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Протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже більше трьох місяців після того, як Лукашенко заявив про переобрання на шостий термін.

Опозиціонери, які заявляють, що вибори були сфальсифікованими, влаштовували регулярні демонстрації, які закінчуються жорсткими затриманнями протестувальників.

Раніше цього місяця інтенсивність протестів, здавалося, зменшувалася. Але після смерті 31-річного протестувальника Рамана Бандеренка, якого жорстоко побили поліцейські, демонстрації отримали нову підтримку.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by