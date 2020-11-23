Ученые разработают вакцину против Covid-19 в виде спрея для носа

Вакцина от коронавируса может быть изготовлена в формате назального спрея.

Таким прогнозом поделилась глава научного отдела ВОЗ Сумия Сваминатан.

— Сейчас оральной вакцины от Covid-19 не существует. Все они пока в формате инъекций. Однако в разработке находится несколько назальных спреев, — рассказала исследовательница журналистам.

Также Сумия Сваминатан отметила, что в случае успешного запуска вакцин от коронавируса в формате спрея вырастут логистические преимущества для транспортировки и доставки во все уголки мира.

ВОЗ и испытания вакцин против Covid-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреесус оценил последние испытания вакцин против Covid-19 и назвал их результаты “светом в конце тоннеля”.

Таким образом в ВОЗ выразили надежду, что высокая эффективность Оксфордской вакцины поможет положить конец пандемии.

Ранее результативность противокоронавирусных вакцин подтвердили компании Pfizer и Moderna.