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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Науковці розроблять вакцину проти Covid-19 у вигляді спрею для носа

Вакцина від коронавірусу може бути виготовлена у форматі назального спрею.

Таким прогнозом поділилася голова наукового відділу ВООЗ Сумія Свамінатан.

– Наразі оральної вакцини від Covid-19 не існує. Всі вони поки в форматі ін’єкцій. Однак у розробці знаходиться декілька назальних спреїв, – розповіла дослідниця журналістам.

Також Сумія Свамінатан зауважила, що у разі успішного запуску вакцин від коронавірусу у форматі спрею зростуть логістичні переваги для її транспортування та доставки в усі куточки світу.

Науковці розроблять вакцину проти Covid-19 у вигляді спрею для носа

ВООЗ і випробування вакцин проти Covid-19

Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус оцінив останні випробування вакцин проти Covid-19 та назвав їхні результати “світлом в кінці тунелю”.

Таким чином у ВООЗ висловили сподівання, що висока ефективність Оксфордської вакцини допоможе покласти край пандемії.

Раніше результативність протикоронавірусних вакцин підтвердили компанії Pfizer і Moderna.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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