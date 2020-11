На фоне позитивных новостей о продвижении в разработке вакцины от коронавируса в ВОЗ выразили надежду, что это поможет положить конец пандемии.

“With the latest positive news from vaccine trials, the light at the end of this long, dark tunnel is growing brighter.

There is now real hope that vaccines – in combination with other tried and tested public health measures – will help to end the #COVID19 pandemic”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 23, 2020