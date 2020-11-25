Правительство Ирана планирует заложить в государственный бюджет €200 млн, чтобы выплатить компенсации семьям жертв, погибших во время авиакатастрофы самолета МАУ.

Ожидается, что деньги могут выделить из Фонда национального развития Ирана. Точный размер компенсаций для каждого пока не определили.

Однако известно, что выплаты добавили в список фонда на следующий иранский финансовый год, поэтому средства до 21 марта на счета семей погибших не поступят.

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Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года. После того, как украинский самолет вылетел из Тегерана, столицы Ирана, его сбили.

На борту было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины. Через несколько дней власти Ирана признали, что самолет сбили военные.

В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном по выплатам компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заверил, что Иран выплатит одинаковые компенсации всем семьям погибших.

Источник: Al-Monitor