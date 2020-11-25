Уряд Ірану планує закласти в державний бюджет €200 млн, щоб виплатити компенсації родинам жертв, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ.

Очікується, що гроші можуть виділити з Фонду національного розвитку Ірану. Точний розмір компенсацій для кожного поки що не визначили.

Однак відомо, що виплати додали до списку фонду на наступний іранський фінансовий рік, тому кошти до 21 березня на рахунки родин загиблих не надійдуть.

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Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Після того, як український літак вилетів з Тегерану, столиці Ірану, його збили.

На борту було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України. Через декілька днів влада Ірану визнала, що літак збили військові.

У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих у авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані.

Заступник голови МЗС України Євгеній Єнін запевнив, що Іран виплатить однакові компенсації усім родинам загиблих.

Джерело: Al-Monitor