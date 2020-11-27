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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Санду пообещала вывести войска РФ из Приднестровья

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду высказалась относительно присутствия российских войск в непризнанном Приднестровье. Она заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из региона.

Об этом выбранная глава государства сказала в эфире телеканала Молдова-1.

Она подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

— Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены.

Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова, — отметила она.

Молдова согласилась на диалог с не признанной “властью” в Тирасполе, а Россию согласилась считать “посредником”, однако переговоры продолжаются до сих пор.

Читайте: Украине может понадобиться опыт Молдовы по Приднестровью — Санду

Победа Санду

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах в Молдове Майю Санду — лидера партии Действие и солидарность.

Он отметил, что ожидает дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой.

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