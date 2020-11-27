Санду пообіцяла вивести війська РФ з Придністров’я

Новообраний президент Молдови Майя Санду висловилася щодо присутності російських військ у невизнаному Придністров’ї. Вона заявила, що домагатиметься виведення Оперативної групи російських військ з регіону.

Про це обрана глава держави сказала в ефірі телеканалу Молдова-1.

Вона підкреслила, що всі уряди країни мали таку точку зору, і в її позиції немає нічого нового.

– Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжу її просувати. Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути вивезені. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова, – зазначила вона.

Молдова погодилася на діалог з не визнаною”владою” в Тирасполі, а Росію погодилася вважати “посередником”, однак перемовини тривають і досі.

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Перемога Санду

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на виборах у Молдові Майю Санду – лідера партії Дія і солідарність.

Він зазначив, що очікує на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою.