Украине может понадобиться опыт Молдовы по Приднестровью — Санду

Украине может понадобиться опыт Молдовы в действиях по Донбассу исходя из ситуации в регионе Приднестровья, который с 1990-х голов неподконтролен Кишеневу.

— Например то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что и у наших производителей – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации, – объяснила она.

При этом Санду признала, что Молдова подписали более 300 документов, связанных с решением конфликта, но пока страна ни к чему не пришла.

— Молдова не может прийти к политическому решению конфликта самостоятельно, так как Россия является частью переговорного процесса.

Санду выступает против федерализации страны и считает, что формат решения конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы.

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Говоря об оккупированном Россией Крыме, Санду заявила, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины и будет говорить точно так же после вступлений в должность.

Победа Санду

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с победой на выборах в Молдове Майю Санду — лидера партии Действие и солидарность.

Он отметил, что ожидает дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой.

Источник: Европейская правда