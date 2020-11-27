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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Тихановская может приехать в Украину в начале 2021 — советник

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует визит в Украину в начале 2021 года.

Об этом сообщил советник оппозиционерки Франак Вячорка. Однако точная дата зависит от ситуации с Covid-19 и политической ситуации.

— Сейчас ничего планировать невозможно из-за коронавируса, из-за политической ситуации, все меняется очень быстро. План посетить Украину был еще в октябре, но его перенесли, появились другие планы, поэтому я сомневаюсь, что визит будет в этом году, скорее всего, в начале следующего, — отметил Вячорка.

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Советник Тихановской добавил, что визит оппозиционерки команда обсуждает с МИД Украины и заверил, что она точно должна приехать в Украину.

Сама Светлана Тихановская уже заявляла, что в ближайшее время планирует визит в Киев.

Также она благодарила украинцев за солидарность и поддержку белорусского народа и отмечала, что белорусов, как и украинцев в свое время, побуждают выходить на акции протеста желание бороться за свое достоинство и национальную свободу.

Источник: Громадське радіо

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