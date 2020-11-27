Тихановська може приїхати в Україну на початку 2021 – радник

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська планує візит в Україну на початку 2021 року.

Про це повідомив радник опозиціонерки Франак Вячорка. Однак точна дата залежить від ситуації з Covid-19 і політичної ситуації.

– Зараз нічого планувати неможливо через коронавірус, через політичну ситуацію, все змінюється дуже швидко. План відвідати Україну був ще в жовтні, але його перенесли, з’явились інші плани, тому я сумніваюсь, що візит буде цього року, найімовірніше, на початку наступного, – зазначив Вячорка.

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Радник Тихановської додав, що візит опозиціонерки команда обговорює з МЗС України, і запевнив, що вона точно повинна приїхати в Україну.

Сама Світлана Тихановська вже заявляла, що найближчим часом планує візит до Києва.

Також вона дякувала українцям за солідарність і підтримку білоруського народу і зазначала, що білорусів, як і українців свого часу, спонукають виходити на акції протесту бажання боротися за свою гідність і національну свободу.

Джерело: Громадське радіо