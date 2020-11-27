В Германии с 2022 года супермаркетам запрещается продавать на кассе пластиковые пакеты толщиной от 15 до 50 микрометров.

Соответствующее решение 26 ноября принял немецкий Бундестаг во время заседания. Это первый шаг страны к полному запрету производства и использования пакетов.

Авторы законопроекта предлагают населению пользоваться корзинами для покупок, специальными тарами, сумками из ткани и другими вещами, которые являются экологически безопасными.

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Представители розничной торговли настояли, чтобы переходный период до полного запрета увеличили с шести месяцев до года.

В Германии продолжат продавать тонкие пакеты для упаковки овощей и фруктов и пластиковые многоразовые сумки.

В Украине ограничат оборот пластиковых пакетов

Верховная Рада Украины отправила законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины на повторное второе чтение. Соответствующее решение по законопроекту №2051-1 поддержали 290 народных депутатов.

Закон определяет правовые и организационные основы обращения пластиковых пакетов, регулирует отношения, возникающие при распространении пластиковых пакетов на территории Украины.

Источнок: DE24