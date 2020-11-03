В Украине ограничат оборот пластиковых пакетов — законопроект

Верховная Рада Украины отправила проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины на повторное второе чтение.

Соответствующие решение приняли относительно законопроекта №2051-1 290 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые и организационные основы оборота пластиковых пакетов, регулирует отношения, возникающие при распространении пластиковых пакетов на территории Украины.

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Законом запрещается распространять в сетях розничной торговли и объектах общественного питания:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов;

оксорозкладних (оксобиорозкладних) пластиковых пакетов.

Разрешено использовать биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Также в документе отмечается, что работникам объектов розничной торговли и объектов ресторанного хозяйства запрещается склонять потребителей к приобретению пластиковых пакетов.

Кроме того, пластиковые пакеты, не соответствующие требованиям, подлежат утилизации за счет субъекта хозяйствования, который осуществил закупку таких пакетов.

В проекте закона об ограничении оборота пластиковых пакетов установлены штрафы за несоблюдение правил.

Субъектов хозяйствования, которые распространяют пластиковые пакеты, штрафовать от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн). За повторное нарушение в течение трех лет — от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. грн до 9 тыс. грн).

Кроме того, будут налагать штрафы на субъектов хозяйствования, которые обманывают потребителей и предлагают оксорозкладные пакеты вместо биоразлагаемых, который разрешены, в размере от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов (от 1,7 тыс. грн до 4,3 тыс. грн ), а за повторное нарушение — от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов (от 3,4 тыс. грн до 9 тыс. грн).

Закон щодо обігу пластикових пакетів в Україні

Рассмотрение законопроекта о государственном бюджете 2021

Верховная Рада в четверг, 5 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете-2021.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.