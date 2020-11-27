У Німеччині з 2022 року супермаркетам забороняється продавати на касі пластикові пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів.

Відповідне рішення 26 листопада ухвалив німецький Бундестаг під час засідання. Це перший крок країни до повної заборони виробництва та використання пакетів.

Автори законопроекту пропонують населенню користуватися кошиками для покупок, спеціальними тарами, сумками з тканини та іншими речами, які є екологічно безпечними.

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Представники роздрібної торгівлі наполягли, аби перехідний період до повної заборони збільшили з шести місяців до року.