В Москве 7-летний мальчик убил брата на детской площадке

В Москве на детской площадке погиб 11-летний пятиклассник.

По предварительным данным, 29 ноября два брата в компании других детей гуляли во дворе недалеко от своего дома.

Между мальчиками возник конфликт, и в какой-то момент 7-летний младший брат ударил 11-летнего мальчика палкой по голове.

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Взрослые срочно вызвали скорую, и пострадавшего ребенка без сознания увезли в больницу. Мальчик умер, так и придя в сознание.

Медики установили причину смерти ребенка: оказывается, мальчик умер не от удара палкой по голове, а из-за проблем с сосудами головного мозга.

Однако по словам родителей, хроническими заболеваниями ребенок не страдал.

В Москве девочку бросили в мусорку

В начале июля в столице России произошел шокирующий инцидент — 10-летняя девочка бросила свою младшую подружку в мусорку, в результате чего ребенок получил серьезные травмы головы.

Дети гуляли неподалеку от дома, но почему-то начали ссориться.

Пострадавшей первокласснице диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.