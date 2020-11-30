У Москві 7-річний хлопчик убив брата на дитячому майданчику

У Москві на дитячому майданчику загинув 11-річний п’ятикласник.

За попередніми даними, 29 листопада два брата в компанії інших дітей гуляли у дворі недалеко від свого дому.

Між хлопчиками виник конфлікт, і якоїсь миті 7-річний, молодший братик вдарив 11-річного хлопчика палицею по голові.

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Дорослі терміново викликали швидку, і постраждалу дитину без свідомості відвезли до лікарні. Хлопчик помер, так і отямившись.

Медики встановили причину смерті дитини: виявляється, хлопчик помер не від удару палицею по голові, а через проблеми з судинами головного мозку.

Однак за словами батьків, жодних хронічних захворювань у дитини не було.

У Москві дівчинку кинули у смітник

На початку липня в столиці Росії стався шокуючий інцидент – 10-річна дівчинка кинула свою молодшу подружку до смітника, внаслідок чого дитина отримала серйозні травми голови.

Діти гуляли неподалік від дому, але чомусь почали сваритися.

Постраждалій першокласниці діагностували струс мозку та закриту черепно-мозкову травму.