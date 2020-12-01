Войска РФ в Приднестровье нарушают целостность Молдовы – генсек НАТО

Молдова – это еще один пример того, как Россия довольно часто нарушает международное право и территориальную целостность стран.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания глав МИД стран Альянса, говоря о присутствии российских военных в непризнанном Приднестровье.
– Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право, — отметил он.
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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду на днях заявила, что будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.
По ее словам, очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова.