Войска РФ в Приднестровье нарушают целостность Молдовы – генсек НАТО

Молдова – это еще один пример того, как Россия довольно часто нарушает международное право и территориальную целостность стран.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам совещания глав МИД стран Альянса, говоря о присутствии российских военных в непризнанном Приднестровье.

– Это нарушение территориальной целостности Молдовы, и это является еще одним примером того, как Россия очень часто не соблюдает международное право, — отметил он.

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Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду на днях заявила, что будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья.

По ее словам, очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова.