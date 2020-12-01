Війська РФ у Придністров’ї порушують цілісність Молдови – генсек НАТО

Молдова – це ще один приклад того, як Росія досить часто порушує міжнародне право і територіальну цілісність країн.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі за підсумками наради глав МЗС країн Альянсу, говорячи про присутність російських військових в невизнаному Придністров’ї.

– Це порушення територіальної цілісності Молдови, і це є ще одним прикладом того, як Росія дуже часто не дотримується міжнародного права, – зазначив він.

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Новообраний президент Молдови Майя Санду днями заявила, що добиватиметься в иведення російських військ з Придністров’я.

За її словами, дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова.