Не простят: Кравчук видит для Лукашенко путь Януковича

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может ожидать путь украинского беглого президента Виктора Януковича.

Такое мнение высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Лукашенко “вряд ли дадут нормально жить в Беларуси”, потому что люди не смогут простить тех жертв репрессий, к которым привела его жажда власти, объяснил Кравчук.

— Но та часть общества, активная, конечно не смирится с тем, что этот человек, который принес столько несчастий, останется, — сказал он.

Единственный вариант для Лукашенко остаться в стране после всех событий — это “жить где-то в глубинке, где меньше враждебности к нему”, добавил Кравчук.

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Преступления режима Лекашенко

С начала протестов в Беларуси в августе были задержаны тысячи участников мирных акций протеста; сотни сообщали о пытках и других тяжелых формах жестокого обращения со стороны силовиков.

Несмотря на систематическое и хорошо задокументированное злоупотребление властью, режим Лукашенко не открыл ни одного уголовного дела против милиционеров.

В ноябре в Минске похоронили 31-летнего Романа Бондаренко, который умер от повреждений головного мозга после задержания во время протестов.

Лукашенко, который правит Беларусью 26 лет, утверждает, что демонстрантам платят иностранные государства и назвал их алкоголиками и наркоманами.