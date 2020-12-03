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Факти / Світ
Віталій Плахта |

Не пробачать: Кравчук бачить для Лукашенка шлях Януковича

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка може очікувати шлях українського президента-втікача Віктора Януковича.

Таку думку висловив перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Лукашенку “навряд чи дадуть нормально жити в Білорусі”, бо люди не зможуть пробачити тих жертв репресій, до яких призвела його жага до влади, пояснив Кравчук.

– Але та частина суспільства, активна, звичайно не зможе змиритися з тим, що ця людина, яка принесла стільки нещасть, залишиться, – сказав він.

Єдиний варіант для Лукашенка залишитися в країні після усіх подій – це “жити десь у глибинці, де менше ворожості до нього”, додав Кравчук.

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Злочини режиму Лекашенка

Від початку протестів у Білорусі в серпні були затримані тисячі учасників мирних акцій протесту; сотні повідомляли про тортури та інші важкі форми жорстокого поводження з боку силовиків.

Незважаючи на систематичне та добре задокументоване зловживання владою, режим Лукашенка не порушив жодної кримінальної справи проти міліціонерів.

У листопаді в Мінську поховали 31-річного Романа Бондаренка, який помер від ушкоджень головного мозку після затримання під час протестів.

Лукашенко, який править Білоруссю 26 років, стверджує, що демонстрантам платять іноземні держави і назвав їх алкоголіками та наркоманами.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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