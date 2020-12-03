Ситуация в Беларуси может помочь закончить войну на Донбассе — Кравчук

Из-за того, что Москва выбрала путь поддержки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, мировое сообщество должно давить также и на Россию.

Об этом заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и добавил, что дополнительный напор на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе.

— Только совместные усилия. Я имею в виду, должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах Украины, — считает Кравчук.

Преступления властей в Беларуси можно остановить только жесткими методами, ведь Лукашенко уже будет идти до последнего, а президент Владимир Путин вряд ли откажется от поддержки самопровозглашенного президента, добавил Кравчук.

— Мировое сообщество должно действовать решительно, так как эти антидемократические вспышки, вспышки конфликтов, которые создает Россия, весьма опасны не только для Украины и Беларуси, но и для Европы, для мира, для всех нас, — сказал первый президент независимой Украины.

Читайте: Протесты в Беларуси возобновились: силовики стягивают спецтехнику

Лукашенко заявил, что отдаст власть

Белорусская оппозиция требует отставки Лукашенко, прекращения насилия со стороны милиции в отношении участников протестов в Беларуси и новых выборов в стране.

В пятницу, 27 ноября, Лукашенко заявил, что не будет оставаться на посту президента, если Беларусь примет новую конституцию, но не сообщил деталей.

На прошлой неделе ЕС заявил, что страны запланировали новые санкции против белорусского бизнеса в ответ на “жестокость властей”.