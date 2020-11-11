Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2 в оборонный законопроект.

По данным трех осведомленных источников, эти ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта.

– Они будут включены в закон о национальной обороне 2021 года, который должен быть принят до конца года, – говорится в сообщении.

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В новом законе о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию газопровода.

Создание коалиции против Северного потока-2

В США газопровод Северный поток-2 считают реальной угрозой для независимости и безопасности Европы. Поэтому Вашингтон начал работать над созданием международной коалиции против его строительства.

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что правительство Германии поддержит эту идею, учитывая отравление российского оппозиционера Алексея Навального и реальные последствия для безопасности.