За участие в войне на стороне “ЛДНР”: гражданина Чехии приговорили к трем годам лишения свободы

Гражданина Чехии Павела Кафку, который в 2015-2016 годах воевал на стороне боевиков на Донбассе, приговорили к трем годам лишения свободы.

В июле этого года краевой суд города Ческе Будейовице приговорил мужчину за участие в организованной преступной группировке к трем годам условного наказания. Но прокурор и подсудимый подали апелляции, после чего суд изменил решение.

Павел Кафка уверял, что на Facebook присоединился к группе, которая называлась Россия наш настоящий друг. Он сделал российскую визу и уехал на Донбасс, чтобы якобы помогать гражданским, бездомным и работать в больнице.

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Однако прокуроры смогли доказать, что на самом деле мужчина участвовал в реальных боевых действиях против Вооруженных сил Украины в составе незаконных военных формирований.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис отметил, что это важный прецедент, поскольку ранее были либо условные приговоры, либо заочные.

В мае этого года в Чехии двух граждан судили за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе. Тогда им предъявили обвинение по ст. 311 Уголовного кодекса страны — террористическое нападение.

Фото: Евгений Перебыйнис