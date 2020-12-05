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Вікторія Гірко |

За участь у війні на боці “ЛДНР”: громадянина Чехії засудили до трьох років позбавлення волі

Громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 років воював на боці бойовиків на Донбасі, засудили до трьох років ув’язнення.

У липні цього року крайовий суд міста Ческе Будєйовіце засудив чоловіка за участь в організованому злочинному угрупованні до трьох років умовного покарання. Але прокурор і підсудний подали апеляції, після чого суд змінив рішення.

Павел Кафка запевняв, що на Facebook приєднався до групи, яка називалася Росія наш справжній друг. Він зробив російську візу і поїхав на Донбас, щоб нібито допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні.

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Однак прокурори змогли довести, що насправді чоловік брав участь у реальних бойових діях проти Збройних сил України у складі незаконних військових формувань.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс зазначив, що це важливий прецедент, оскільки раніше були або умовні вироки, або заочні.

У травні цього року у Чехії двох громадян судили за участь у бойових діях проти України на Донбасі. Тоді їм висунули обвинувачення за ст. 311 Кримінального кодексу країни − терористичний напад.

Фото: Євген Перебийніс

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