В Британии будут бороться с изменением климата с помощью чипсов и пива

В Великобритании придумали необычный способ борьбы с изменением климата. Это будут делать с помощью сочетания чипсов и пива.

Компания Walkers, которая производит закуски, изобрела способ, как уменьшить выбросы углекислого газа при производстве на 70%. Согласно идее, углерод, который образуется при брожении пива, будут смешивать с картофельными отходами.

Такую смесь можно будет использовать как удобрение. Таким способом сочетание пива и чипсов решит две проблемы. Это позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу во время брожения и при изготовлении удобрений.

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Изменение климата в Новой Зеландии

В начале декабря Новая Зеландия сообщила о чрезвычайной ситуации из-за изменения климата. Она стала 33 страной, присоединившейся к инициативе.

Отныне в Новой Зеландии будут разрабатывать меры по уменьшению выбросов углекислого газа. Что еще введет страна и от чего откажется, читайте на Фактах ICTV.