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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Британії боротимуться зі зміною клімату за допомогою чипсів і пива

У Великій Британії вигадали незвичний спосіб боротьби зі зміною клімату. Це будуть робити за допомогою поєднання чипсів та пива.

Компанія Walkers, яка виготовляє закуски, винайшла спосіб, як зменшити викиди вуглекислого газу під час виробництва на 70%. Згідно з ідеєю, вуглець, що утворюється під час бродіння пива, будуть змішувати з картопляними відходами.

Таку суміш можна буде використовувати як добриво. Таким чином поєднання пива та чипсів вирішить дві проблеми. Це дозволить зменшити викиди вуглецю в атмосферу під час бродіння та під час виготовлення добрив.

Читайте: $20 млрд щорічно: в ООН оцінили збитки від змін клімату

Зміна клімату у Новій Зеландії

На початку грудня Нова Зеландія повідомила про надзвичайну ситуацію через зміну клімату. Вона стала 33 країною, яка приєдналася до ініціативи.

Відтепер у Новій Зеландії розроблятимуть заходи щодо зменшення викидів вуглекислого газу. Що ще запровадить країна та від чого відмовиться, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС

Фото: Pexels

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