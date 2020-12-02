Новая Зеландия объявила чрезвычайную ситуацию из-за изменения климата

Власти Новой Зеландии сообщили о чрезвычайной ситуации в связи с изменением климата. Отныне страна будет придерживаться политики по уменьшению выбросов углерода.

В заявлении, представленном в среду в парламенте, было признано разрушительное воздействие погоды на Новую Зеландию, благополучие жителей и основные отрасли. Страна признала чрезвычайную ситуацию, присоединившись к 32 странам.

Власти планируют заменять автомобильные средства на электрические или гибридные. Также хотят прекратить использовать уголь для отопления.

Читайте: В Новой Зеландии хиджаб стал частью полицейской униформы

Во сколько оценивают ущерб от изменений климата

В октябре Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, содержащий данные по убыткам, связанным с изменением климата.

Согласно информации ООН, за последние 50 лет планета пострадала от 11 тыс. стихийных бедствий. В результате них зафиксировали смерть 2 млн человек, а ущерб оценивается в $3,6 трлн.