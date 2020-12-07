PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Валентина Летяк |

В Германии планируют усиление карантина после Рождества

Правительство Германии планирует после празднования Рождества — с 27 декабря — усилить карантин. Ограничения будут действовать ориентировочно до 10 января 2021 года.

Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, будут работать только супермаркеты.

При этом каникулы в школах могут начаться раньше, также их могут продлить на неделю.

Локдаун в Германии

Карантин в Германии объявлен с 1 декабря по 10 января.

Сначала частичный локдаун планировался до 20 декабря.

Источник: Bild

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка