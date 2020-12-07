Правительство Германии планирует после празднования Рождества — с 27 декабря — усилить карантин. Ограничения будут действовать ориентировочно до 10 января 2021 года.
Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники.
По их данным, будут работать только супермаркеты.
При этом каникулы в школах могут начаться раньше, также их могут продлить на неделю.
Локдаун в Германии
Карантин в Германии объявлен с 1 декабря по 10 января.
Сначала частичный локдаун планировался до 20 декабря.
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