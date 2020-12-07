Уряд Німеччини планує після святкування Різдва – з 27 грудня – посилити карантин. Обмеження діятимуть орієнтовно до 10 січня 2021 року.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела.

За їхніми даними, працюватимуть лише супермаркети.

Водночас канікули у школах можуть початися раніше, також їх можуть продовжити на тиждень.

Локдаун у Німеччині

Карантин у Німеччині оголошено з 1 грудня до 10 січня.

Спочатку частковий локдаун планувався до 20 грудня.

Масова вакцинація розпочнеться в Німеччині до літа наступного року. Щеплення проти коронавірусу буде безкоштовним і добровільним.