Уряд Німеччини планує після святкування Різдва – з 27 грудня – посилити карантин. Обмеження діятимуть орієнтовно до 10 січня 2021 року.
Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на джерела.
За їхніми даними, працюватимуть лише супермаркети.
Водночас канікули у школах можуть початися раніше, також їх можуть продовжити на тиждень.
Локдаун у Німеччині
Карантин у Німеччині оголошено з 1 грудня до 10 січня.
Спочатку частковий локдаун планувався до 20 грудня.
Масова вакцинація розпочнеться в Німеччині до літа наступного року. Щеплення проти коронавірусу буде безкоштовним і добровільним.