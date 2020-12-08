В Индии, именно в штате Андхра-Прадеш, из-за неизвестной болезни по меньшей мере один человек умер, а еще 455 больных госпитализировали.

Сотни людей в южном штате теряли сознание и чувствовали приступы судорог и тошноту. 45-летний мужчина, который имел такие же симптомы, был госпитализирован. В больнице у него случился сердечный приступ и он умер.

Сотрудник районной службы наблюдения Долли Джош Рой утверждает, что в больницу госпитализировали 455 человек, из них позже выписали 200.

— Врачи-специалисты все еще работают над выяснением причины этой болезни, мы ждем результатов из лабораторий. Это может быть пищевая или водная, воздушная или любая другая болезнь. Но мы знаем, что это было очень локально, пострадавшие люди жили в одном городе, — сказал Рой.

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Ученые из Всеиндийского института медицинских наук проведут расследование в штате. Они будут изучать возможное загрязнение пищи, воды, а также проверят воздух.

Штат Андхра-Прадеш наиболее пострадал от коронавируса — на Covid-19 здесь заболели 800 тыс. человек. Власти штата сообщили, что все пациенты с неизвестной болезнью получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Неизвестная болезнь в Индии

В больницы Индии в штате Андхра-Прадеш госпитализировали 227 человек с симптомами неизвестной болезни. Врачи говорят, что у пациентов широкий спектр симптомов — от тошноты к нападениям и потери сознания.

Сейчас в город Элур отправили специальные медицинские бригады для расследования причины болезни.