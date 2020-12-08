В Індії, саме у штаті Андхра-Прадеш, через невідому хворобу щонайменше одна людина померла, а ще 455 хворих госпіталізували.

Сотні людей у південному штаті непритомніли та відчували напади судом і нудоту. 45-річного чоловіка, який мав такі ж симптоми, госпіталізували. В лікарні у нього стався серцевий напад і він помер.

Співробітник районної служби спостереження Доллі Джош Рой стверджує, що в лікарню госпіталізували 455 осіб, з них пізніше виписали 200.

– Лікарі-спеціалісти все ще працюють над з’ясуванням причини цієї хвороби, ми чекаємо результатів від лабораторій. Це може бути харчова або водна, повітряна або якась інша хвороба. Але ми знаємо, що це було дуже локально, постраждалі люди жили в одному місті, – сказав Рой.

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Вчені з Всеіндійського інституту медичних наук проведуть розслідування у штаті. Вони вивчатимуть можливе забруднення їжі, води, також перевірять повітря.

Штат Андхра-Прадеш найбільше постраждав від коронавірусу – на Covid-19 тут захворіли 800 тис. людей. Влада штату повідомила, що всі пацієнти з невідомою хворобою отримали негативний результат тесту на коронавірус.

Невідома хвороба в Індії

До лікарень Індії у штаті Андхра-Прадеш госпіталізували 227 людей з симптомами невідомої хвороби. Лікарі говорять, що у пацієнтів широкий спектр симптомів – від нудоти до нападів і втрати свідомості.

Нині до міста Елур відправили спеціальні медичні бригади для розслідування причини хвороби.