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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Сняла балаклаву с силовика: в Беларуси к 2,5 годам приговорили гражданку Швейцарии

В Беларуси женщину осудили за то, что она сняла балаклаву с представителя ОМОНа. Инцидент произошел во время женского марша протеста, который прошел 19 сентября.

Суд признал гражданку виновной в сопротивлении представителю правоохранительных органов. Ей назначили наказание — ограничение свободы на 2,5 года в колонии общего режима.

Осужденная Наталья родилась в Беларуси, однако сейчас имеет гражданство Швейцарии. В суде присутствовал посол Швейцарии в Беларуси. Он сообщил, что будет защищать женщину, насколько это возможно.

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Возобновление протестов в Беларуси

29 ноября в Беларуси начались новые акции протеста. 6 декабря силовики начали задерживать протестующих. По состоянию на 14.20 задержали 42 человека, среди них двое журналистов.

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