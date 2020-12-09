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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

За напис на тротуарі: у Білорусі чоловіка засудили на два роки колонії

Суд Мінська призначив 26-річному Максиму Павлющику два роки колонії посиленого режиму за напис Не забудемо на тротуарній плитці недалеко від місця загибелі учасника акції протесту в білоруській столиці.

Павлющика визнано винним за статтею Хуліганство.

Також суд засудив 25-річну Марію Бобович до 18 місяців обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу. Її суд визнав винною за статтею Умисне знищення або пошкодження майна.

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9 вересня в районі станції метро Пушкінська в Мінську на тротуарі біля народного меморіалу пам’яті вбитого протестувальника Олександра Тарайковського нанесли напис Не забудемо.

На місці подій близько 4.00 співробітники міліції затримали Бобович і Павлющика, але під варту в рамках кримінальної справи їх взяли 22 жовтня.

Поновлення протестів у Білорусі

29 листопада у Білорусі поновилися акції протесту. 6 грудня силовики почали затримувати протестувальників. Люди колоною пройшлися вулицями мікрорайону Уруччя, скандуючи Далучайся!

Прихильники опозиції та ЄС відмовилися визнати результат виборів у Білорусі, заявивши про фальсифікацію волевиявлення.

Джерело: Весна

Фото: Dreamstime

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