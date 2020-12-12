Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении санкций против 15 белорусских чиновников, в том числе против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ограничения, которые вступили в силу 11 декабря, заморозили финансовые активы людей из списка, а также закрыли им въезд в страну.
Подсанкционные лица не могут даже проезжать по Швейцарии транзитом.
Под санкции попал также старший сын Лукашенко Виктор, который является советником по национальной безопасности, глава президентской администрации Игорь Сергиенко и глава КГБ Иван Тертель.
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Санкции ЕС против Лукашенко
6 ноября 2020 года ЕС добавил Лукашенко и его сына Виктора в санкционный список официальных лиц Беларуси, в результате чего их общее количество достигло 59.
ЕС не признает победу Лукашенко на выборах и заявляет о репрессиях во время протестов в Беларуси со стороны самопровозглашенного президента.
Источник: Tages-Anzeiger