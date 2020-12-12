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Факты / Мир
Віталій Плахта |

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Федеральный совет Швейцарии принял решение о введении санкций против 15 белорусских чиновников, в том числе против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ограничения, которые вступили в силу 11 декабря, заморозили финансовые активы людей из списка, а также закрыли им въезд в страну.

Подсанкционные лица не могут даже проезжать по Швейцарии транзитом.

Под санкции попал также старший сын Лукашенко Виктор, который является советником по национальной безопасности, глава президентской администрации Игорь Сергиенко и глава КГБ Иван Тертель.

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Санкции ЕС против Лукашенко

6 ноября 2020 года ЕС добавил Лукашенко и его сына Виктора в санкционный список официальных лиц Беларуси, в результате чего их общее количество достигло 59.

ЕС не признает победу Лукашенко на выборах и заявляет о репрессиях во время протестов в Беларуси со стороны самопровозглашенного президента.

Источник: Tages-Anzeiger

Фото: Dreamstime

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