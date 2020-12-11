Последний гвоздь в “гроб” Северного потока-2: что означают новые санкции США

США нанесли очередной удар по так называемому “личному проекту Путина” — обходному трубопроводу Северный поток-2.

11 декабря Конгресс принял Закон об оборонном бюджете США на 2021. Именно в этом документе законодатели США предусмотрели новые, усиленные санкции против одиозного газопровода Кремля.

Украинские эксперты надеются, что новые ограничения станут последним гвоздем в “гроб” Северного потока-2, окончательно остановив его достройку.

— Когда эти санкции станут законом, не будет практического способа построить этот трубопровод, — считает директор по развитию Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Вадим Гламаздин.

И такие надежды небезосновательны. Если в прошлом году принятые Вашингтоном меры касались прежде всего компаний-владельцев судов, которые задействованы в строительстве Северного потока-2, то теперь санкционный круг существенно расширили. Прежде всего — на сертификационные и страховые компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта, а также компании, что решат помочь проекту оборудованием или технологиями, модернизируя российские трубоукладочные суда. Под угрозой санкций окажутся даже порты, в которых будет базироваться трубоукладочный флот проекта…

Этого вполне достаточно, чтобы трубопровод так и остался недостроенным, считают специалисты. Ведь Северный поток-2 станет слишком токсичным проектом для всего цивилизованного бизнеса. Рискуя потерять рынок США через сотрудничество с россиянами, международные компании не захотят иметь с Северным потоком-2 ничего общего.

По информации агентства DPA, в правительстве США уже определили ряд компаний и физических лиц, которые могут попасть под действие санкций, если не прекратят деятельность, связанную со строительством газопровода. Сейчас таким компаниям сообщается об угрозе санкций, для того, чтобы предоставить им возможность вовремя прекратить деятельность.

Специалисты констатируют: против таких ограничений лоббисты Кремля отчаянно боролись целый год. Однако несмотря на все их старания санкции будут внедрены в полном объеме, и это окончательно остановит Северный поток-2.

— Вопрос поддержки Украины в целом и в частности ее энергетической безопасности и независимости в США имеет полную двухпартийную поддержку. И после нынешних президентских выборов позиция США по этому поводу никоим образом не изменится. Поэтому в этом году санкции против Северного потока-2 точно примут и введут в действие. Они расширяют и дополняют предыдущие санкции, закрывая вопросы, которые вынужденно не были охвачены предыдущим раундом, например — предоставление страховых услуг и тому подобное. Благодаря этому завершится создание многослойной обороны против Северного потока-2, — говорит Вадим Гламаздин.

Планам Кремля – ​​”труба”

В прошлом году силу американских санкций ярко продемонстрировал выход из проекта швейцарской компании Allseas. Именно ее суда непосредственно прокладывали трубу по дну Балтийского моря и их уход поставил проект на долговременную паузу.

Чтобы сдвинуть строительство с мертвой точки, Россия пыталась найти и модернизировать под строительство трубопровода собственный флот. Для этого в Балтийское море прибыли четыре российских судна: Академик Черский, Фортуна, Иван Сидоренко и Остап Шеремет. Именно их силами Кремль сейчас собирается проложить 2,6 км трубы в исключительной экономической зоне Германии.

По мнению президента Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаила Гончара, на этом куске трубы Москва и Берлин решили прозондировать реакцию США. Ведь такие считанные километры ничего не решают.

А вот как и когда планируется достраивать участок около 160 км на территории Дании, оператор строительства газопровода пока не сообщает.

Портфель без ручки

Но даже в случае гипотетической достройки Северный поток-2 может превратиться в “портфель без ручки”: ведь без необходимых сертификатов он просто не заработает.

— С технической точки зрения трубопровод можно завершить. Но потом сертифицирующиее агентства должны его сертифицировать. А пока никто не изъявил желания этого сделать, — объясняет Михаил Гончар.

Еще до официального принятия санкций главный сертификатор Северного потока-2 — норвежская компания Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) — отказался от дальнейшего участия в проекте.

Похожая ситуация и со страховкой.

— Самый большой альянс страховых компаний еще до объявления санкций заявил, что не будет страховать суда, имеющие отношение к Северному потоку-2. Русские же не смогут застраховать свои суда без международных страховых консорциумов. А без страховки любое судно не будет допущено в европейские порты, — объясняет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Поэтому последние 160 км трубы могут так и не проложить. В таком случае “личный проект Путина” превратиться на одного из самых дорогих в мире недостроев. Несмотря на отсутствие экономической логики, в одиозный трубопровод на дне моря вложили уже почти $12 млрд.

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Попытки оправдания

Интересно, что лоббисты Северного потока-2 до последнего пытались оправдать необходимость завершения проекта. Один из самых экзотических аргументов озвучил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес. Он заявил, что по Северному потоку-2 можно будет транспортировать не только газ, но и водород.

— Благодаря тому, что (в строительстве трубопровода — Ред.) были использованы специальные материалы, Северный поток-2 в отличие от старых газопроводов уже в ближайшие десятилетия может быть на 70% заполнен водородом — энергоносителем будущего.

Напомню, что в рамках так называемого Зеленого соглашения ЕС уже к 2050 году обязался перейти к экологически нейтральной экономике. То есть Европа стремится отказаться от использования традиционных энергоресурсов и перейти на возобновляемые, в частности водород. Именно его из-за возможности зеленого электролиза называют экологически нейтральным топливом будущего.

Вот только вопрос транспортировки водорода до сих пор не решен. До сих пор продолжаются эксперименты, ведь водород очень летучий и проникает через металл, даже когда смешанный с природным газом в малых пропорциях. А здесь немцы заявляют вплоть о 70% заполнения водородом и именно Северного потока-2…

Хотя, как выяснили специалисты, при строительстве 2-го Северного потока использовали те же трубы, что и при строительстве 1-го.

— Никакой разницы между трубами существующего Северного потока и Северного потока-2, что строится, нет! — комментирует “водородные оправдания” немцев Михаил Гончар. — Стандарт, по которому они изготовлялись — один и тот же (кстати, это стандарт той же сертификационной компании Det Norske Veritas, что сейчас дистанцируется от сертификации ПП2 после угрозы американских санкций), марка стали трубы одна и та же….

Эксперт убежден: когда металлургические заводы в России изготавливали трубы для Северного потока-2, ни о каком транспортировки водорода (да еще и в соотношении водород — 70%, природный газ — 30%) не было. Потому что о водороде, его производстве и поставках в ЕС стали говорить только после того, как 11 декабря 2019-го ЕС принял Зеленое соглашение.

— Конечно, можно прогнать водородный поток в указанной пропорции через ПП2, но тогда трубопровод прослужит не 50 лет, как указано в проектной документации, а не протянет и 5 лет из-за явления водородного разрушения металла (активный водород легко попадает в кристаллическую структуру металла и делает его хрупким), — говорит Михаил Гончар.

Следовательно, попытки “подтянуть” ПП2 под Зеленую соглашение ЕС — это примитивная манипуляция, убеждены специалисты.

В перспективе — ограничение и других “потоков”

Запустив Северный поток-2, Владимир Путин мог бы полностью остановить транзит “голубого топлива” через Украину и получить дополнительные рычаги давления на Евросоюз.

И поэтому США, а также Украина, Польша и другие страны Восточной Европы активно выступают против этого проекта. Но именно для Украины Северный поток-2 несет наибольшие не только экономические, но и геополитические угрозы безопасности.

— В случае окончательного краха Северного потока-2 Россия не сможет отказаться от транзита через украинскую ГТС. То есть отечественная труба сохранит свое стратегическое значение. Для Украины это вопрос не только экономики, но и национальной безопасности. Это вообще вопрос геополитики и безопасности Европы в целом. Без Северного потока-2 Россия не сможет монополизировать европейский рынок газа. А от этого выигрывает и Украина, и ЕС, — отмечает председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Специалисты убеждены: именно поэтому Северный поток-2 должен быть не просто приостановлен, он должен полностью прекратить свое существование и стать одним из самых дорогих в мире недостроев.

А дальше Украине нужно браться за Турецкий поток и санкции против самого Газпрома. Основания для этого есть, констатируют эксперты. Ведь санкции США касаются не одного Северного потока-2, а всех новых морских газопроводов России. Таким образом любая достройка трубы в Черном море также обречена на провал.

Не нужно забывать и о Северном потоке-1.

— Этот газопровод также нужно ввести в европейское правовое поле. Это означает, что он будет работать только на половину мощности, — добавляет Михаил Гончар.

Для Украины это — идеальный вариант. Ведь в случае краха Северного потока-2 и уменьшение транзитной мощности Северного потока-1 Россия физически не сможет обойти украинскую газотранспортную систему. Соответственно, отечественная ГТС сможет сохранить свое стратегическое транзитное значение и доходы. Кроме того, это существенно снизит риски для национальной безопасности: будучи зависимым от транзита газа Украиной, Кремль вряд ли решится на масштабную военную агрессию.

Фото: nord-stream2