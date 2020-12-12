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Факти / Світ
Віталій Плахта |

Швейцарія запровадила санкції проти Лукашенка

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 15 білоруських чиновників, зокрема проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Обмеження, які вступили в силу 11 грудня, заморозили фінансові активи людей зі списку, а також закрили їм в’їзд до країни.

Подсанкційні особи не можуть навіть проїжджати Швейцарією транзитом.

Під санкції потрапив також старший син Лукашенка Віктор, який є радником з національної безпеки, глава президентської адміністрації Ігор Сергієнко та голова КДБ Іван Тертель.

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Санкції ЄС проти Лукашенка

6 листопада 2020 року ЄС додав Лукашенка і його сина Віктора до санаційного списку офіційних осіб Білорусі, в результаті чого їхня загальна кількість досягла 59.

ЄС не визнає перемогу Лукашенка на виборах і заявляє про репресії під час протестів у Білорусі з боку самопроголошеного президента.

Джерело: Tages-Anzeiger

Фото: Dreamstime

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