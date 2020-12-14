Британскую принцессу поймали на нарушении карантина

Британская принцесса Беатриса возбудила карантин во время встречи с друзьями в одном из самых дорогих ресторанов в Лондоне.

По меньшей мере двое гостей приехали в столицу из двух разных графств. На некоторых снимках принцесса была без защитной маски.

Королевские источники заявили, что встреча была рабочей, однако клиенты ресторана Mayfair Isabel заверили журналистов, что на столе была выпивка, тогда как средняя цена одной бутылки вина в заведении составляет 1500 фунтов стерлингов.

— Беа должна подавать лучший пример. Я не мог поверить своим глазам. Если Королевская семья не может правильно понять правила коронавируса, то что можно требовать от нас всех, — говорится в британских СМИ.

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Отмечается, что Беатриче была вместе с мужем — 37-летним застройщиком-миллионером Эдоардо Моцци.

Принцесса Беатриче — девятая в очереди на британский престол, старшая дочь второго сына королевы Елизаветы, герцога Йоркского Эндрю.

Меган Маркл и нарушение королевского протокола

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Рейчел Меган Маркл прославилась частыми нарушениями правил, предусмотренных королевским протоколом.

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