Британську принцесу спіймали на порушенні карантину

Британська принцеса Беатриса порушила карантинні обмеження під час зустрічі з друзями в одному з найдорожчих ресторанів у Лондоні.

Щонайменше двоє гостей приїхали до столиці із двох різних графств. На деяких знімках принцеса була без захисної маски.

Королівські джерела заявили, що зустріч була робочою, однак клієнти ресторану Mayfair Isabel запевнили журналістів, що на столі була випивка, тоді як середня ціна однієї пляшки вина у закладі складає 1500 фунтів стерлінгів.

– Беа повинна подавати кращий приклад. Я не міг повірити своїм очам. Якщо Королівська родина не може правильно зрозуміти правила коронавірусу, то що можна вимагати від нас усіх, – йдеться у британських ЗМІ.

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Зазначається, що Беатріче була разом із чоловіком – 37-річним забудовником-мільйонером Едоардо Моцці.

Принцеса Беатріче – дев’ята в черзі на британський престол, старша донька другого сина королеви Єлизавети, герцога Йоркського Ендрю.

Меган Маркл та порушення королівського протоколу

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Рейчел Меган Маркл прославилася частими порушеннями правил, передбачених королівським протоколом.

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