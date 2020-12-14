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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Спалах пташиного грипу у Японії: під загрозою знищення понад 10 тис. курей

Поки увесь світ бореться з коронавірусом, у Японії поширюється пташиний грип.

На фермі в місті Хіґасі-Омі (префектура Сіга) понад 50 курчат померло від невідомої хвороби.

Померлих птахів обстежили, фахівці підтвердили підозру на курячий грип.

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Нині на фермі проводять додаткові дослідження. Якщо тестування підтвердить вірус, на об’єкті знищать всіх птахів – близько 11 тис. курей.

Поки у районі можливого спалаху заборонили переміщення курей і яєць. Грип на території країни фіксують з початку листопада.

Коронавірус у Японії

Непроста у Японії і ситуація з коронавірусом.

Через вірус у країні скасували щорічний новорічний вихід імператора до людей.

Детальніше про коронавірус у Японії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Kyodo

Фото: Dreamstime

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