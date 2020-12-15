Карантин в Европе на Новый год

Из-за активного распространения коронавируса в мире сейчас страны вынуждены внедрять жесткие карантинные ограничения, чтобы уменьшить количество заражений.

Европа не исключение. Страны, опасаясь новых вспышек болезни, уже объявили о внедрении новых карантинных мер.

В Германии с 16 декабря по 10 января будет действовать строгий карантин. На Новый год (31 декабря и 1 января) объявлен запрет на собрания, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

С соблюдением карантинных требований будут работать аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. В школах прекратят обучение в классах, а также закроют детские сады, а университеты с 16 декабря переведут на дистанционную форму обучения. Также по всей стране закроются магазины розничной торговли, кроме продовольственных.

Нидерланды объявили локдаун на пять недель. Новые меры включают ограничения на собрания больше чем двумя людьми, в том числе и дома. Исключение будет сделано на три дня в период Рождества, когда будут разрешены встречи с участием трех взрослых посетителей.

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С 16 декабря все общественные места, детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Школы будут закрыты до 18 января.

В Великобритании тоже ввели новый карантин — будут закрыты пабы и рестораны, кроме доставки и обслуживания навынос. На стадионах запретят присутствие зрителей, а развлекательные заведения должны оставаться закрытыми.

Правительство Греции на новогодние праздники делает послабления. С 7 декабря работают магазины, которые продают рождественские игрушки.

Туристы, приезжающие в страну, должны пройти 10 дней самоизоляции. Также они должны предоставить результаты теста на коронавирус.

С 7 декабря в Австрии также ослабили карантин, но рестораны и гостиницы будут закрыты до 7 января. С 24 декабря в стране заработают подъемники. Путешественники должны проходить 10-дневный карантин.

На Новый год позволят собираться компаниям до десяти человек, также заработают розничные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские и салоны красоты.

Италия ввела ограничения для тех, кто запланировал отпуск в стране. Люди, которые приезжают с 18 декабря 2020 по 7 января 2021, должны проходить 14-дневный карантин.

С 24 декабря по 2 января, в Италии будет действовать ночной комендантский час, будут ограничения на передвижение между регионами, магазины, бары и рестораны на выходные и в праздничные дни будут закрыты.

С 15 декабря во Франции будет действовать комендантский час с 20.00 до 06.00. На Новый год и Рождество не будет ограничений между регионами Франции. Музеи, театры и кинотеатры будут закрыты еще три недели.

В Польше карантин усилили после прыжка случаев заражения коронавирусом до 25 тыс. в сутки. Дистанционное обучение в школах продлили до рождественских каникул. Также до Рождества в Польше не будут работать рестораны, бары, фитнес-студии и культурные учреждения.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 15 декабря в мире зарегистрировали 73 190 418 случаев коронавируса. В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17-е место — между Южной Африкой и Перу.