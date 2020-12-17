Оборонные заводы под угрозой: ЕС обновил список санкций против Беларуси

В четверг, 17 декабря Евросоюз третий раз за год ввел санкции против Беларуси. Отныне они будут касаться и оборонных заводов.
Речь идет о таких предприятиях, как 140 ремонтный завод, специализирующийся на ремонте танков, Агат — электромеханический завод, разрабатывающий электронику и автоматизированные системы управления, МЗКТ, который занимается производством колесных баз, а также Белтехэкспорт, через который осуществляется продажа военной техники за рубеж.
В санкционном перечне также упомянуты большой частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО Синезис.
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Что касается физических лиц, то под санкциями оказались:
- Наталья Качанова — спикер палаты парламента Беларуси.
- Анатолий Сивак — вице-премьер Беларуси.
- Андрей Швед — генеральный прокурор Беларуси.
Санкции против Беларуси
Главной причиной введения европейских санкций против Беларуси стала фальсификация президентских выборов в августе 2020 года и узурпация всей полноты власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
Европейские лидеры неоднократно призывали белорусские власти услышать свой народ на не нарушать закон ради сохранения власти.
Александр Лукашенко и его близкое окружение (всего — 88 человек), которые оказались под санкциями еще осенью, не имеют права въезжать на территорию стран ЕС. Все их счета, сосредоточенные в еврозоне, были заморожены.
Источник: Official Journal of the EU