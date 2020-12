Оборонные заводы под угрозой: ЕС обновил список санкций против Беларуси

В четверг, 17 декабря Евросоюз третий раз за год ввел санкции против Беларуси. Отныне они будут касаться и оборонных заводов.

Речь идет о таких предприятиях, как 140 ремонтный завод, специализирующийся на ремонте танков, Агат — электромеханический завод, разрабатывающий электронику и автоматизированные системы управления, МЗКТ, который занимается производством колесных баз, а также Белтехэкспорт, через который осуществляется продажа военной техники за рубеж.

В санкционном перечне также упомянуты большой частный застройщик Dana Holdings и IT-компания ООО Синезис.

Что касается физических лиц, то под санкциями оказались:

Наталья Качанова — спикер палаты парламента Беларуси.

Анатолий Сивак — вице-премьер Беларуси.

Андрей Швед — генеральный прокурор Беларуси.

Санкции против Беларуси

Главной причиной введения европейских санкций против Беларуси стала фальсификация президентских выборов в августе 2020 года и узурпация всей полноты власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Европейские лидеры неоднократно призывали белорусские власти услышать свой народ на не нарушать закон ради сохранения власти.

Александр Лукашенко и его близкое окружение (всего — 88 человек), которые оказались под санкциями еще осенью, не имеют права въезжать на территорию стран ЕС. Все их счета, сосредоточенные в еврозоне, были заморожены.

Источник: Official Journal of the EU